Доступ к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют 24 июля

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Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве 24 июля пройдет церемония выпуска офицеров Московского высшего общевойскового командного училища. Из-за этого временно ограничат доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, сообщает в среду, 21 июля, отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

— В связи с проведением мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского высшего общевойскового командного училища, допуск посетителей 24 июля 2021 года в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — говорится в сообщении, переданном РИА Новости.

Последний раз доступ в Московский Кремль был закрыт для посетителей 12 июня. Тогда в столице также отменили церемонию развода караулов и ограничили допуск к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Решение было принято в связи с проведением в Москве государственных мероприятий.