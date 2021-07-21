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Мужчину задержали с марихуаной и парником для растений на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчину задержали с марихуаной и парником для растений на севере Москвы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, улица КостяковаКарта всех событий

Сотрудники полиции задержали 39-летнего москвича, который выращивал и хранил запрещенные растения в своей квартире на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

— Полицейскими установлено, что 39-летний житель Москвы в своей квартире, расположенной в доме на улице Костякова, оборудовал парник для культивирования наркосодержащих растений, а также хранил готовое к употреблению наркотическое средство. В ходе обыска жилища сотрудниками полиции обнаружены и изъяты две металлические корзины, два свертка и полимерный пакет с веществом растительного происхождения, — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что вещество представляет собой марихуану массой более 100 граммов, добавили в ведомстве. Помимо этого, подозреваемый хранил 14 горшков с наркосодержащими растениями и устройства для употребления запрещенных веществ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Он находится под подпиской о невыезде, заключили в ведомстве.

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