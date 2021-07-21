Педагоги-психологи Москвы помогают школьникам прокачать личностные навыки

Фото: Денис Кондратьев

Школьники столицы приняли участие уже в трех летних онлайн-сменах с педагогами-психологами. Вместе с вожатыми ребята играли в психологические игры, участвовали в викторинах, творческих мастер-классах и виртуальных квестах. Как прошли первые смены, и какие навыки удалось прокачать участникам, узнала «Вечерняя Москва».

Умение распределять свое время и расставлять приоритеты играет важную роль, как в жизни взрослого, так и ребенка. Нужно научиться находить баланс между занятиями, хобби, друзьями. Привычка считать время и планировать дела различной сложности, способность ставить цели и организовывать себя на их достижение – в этом помогут навыки тайм-менеджмента, которые ребята тренируют на онлайн-сменах.

— Во время занятия с педагогом-психологом, который был нашим вожатым, мы составляли графики, учились планировать, играли в игру на развитие памяти и внимания. Мне очень понравилось, — поделился Иван, ученик 7-го класса Школы имени Маршала Чуйкова.

Освоил навыки тайм-менеджмента и девятиклассник Владимир из школы № 1287.

— Это был очень позитивный опыт. Благодаря специальному тренингу я узнал, как правильно распределять силы и время на учебу, работу по дому и отдых, — рассказал школьник.

На летних онлайн-занятиях ребята с помощью педагогов-психологов развивают и коммуникативные навыки. Дети учатся грамотно излагать мысли, находить причинно-следственные связи и участвовать в дискуссиях.

— Наши онлайн-смены отличаются тем, что дети здесь не просто весело проводят каникулы, они получают практические знания, — подтвердил педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Андрей Казаков. — Ребята учатся планировать свой день, выделять важные задачи, правильно распределять силы и использовать как внешние, так и собственные ресурсы, например, память, внимание и творческие навыки.

То, что онлайн-смены помогают детям развивать необходимые навыки, отмечают и родители.

— Моя дочь в сентябре пойдет в первый класс, и ей было полезно побывать на такой онлайн-смене, — считает Юлия Голикова, мама будущей первоклассницы Анастасии. — Больше всего ей понравились творческие занятия, когда нужно что-то делать руками — рисовать или делать оригами. Психологи отметили, что таким образом развивается творческое мышление и воображение, а, значит, дочке будет легче решать творческие задачи в школе.

Кстати, программы занятий онлайн-смен отличаются для учеников младших классов и подростков. Если у младших ребят весь день состоит из цепочки коротких активностей – зарядки, STEM-лаборатории, направленной на изучение естественных наук, технологий, инженерного искусства и математики, создания творческих поделок, то у подростков он посвящен какой-то одной теме. Например, психологии для карьеры. Это одна из популярных тем среди старшеклассников.

СПРАВКА «ВМ»

Онлайн-смены «Лето с ГППЦ» проводятся в двух вариантах: «Территория лета» для учеников начальной школы, и для подростков – «Безопасное лето». До конца лета пройдут еще несколько смен. Присоединиться к ним можно в любой день, пройдя по ссылке: gppc.ru/summer-2021/