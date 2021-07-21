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Лоза объяснил, почему он против посмертного награждения Началовой

Полина Долганова

Общество
Лоза объяснил, почему он против посмертного награждения Началовой
Фото: Facebook / Юрий Лоза

Недавно к музыканту Юрию Лозе обратились с просьбой поучаствовать во флешмобе, целью которого было присвоить российской певице Юлии Началовой звание заслуженного артиста России посмертно. Однако скандальный певец не принял предложения. В среду, 21 июля, музыкант на своей странице в Facebook объяснил, почему отказался поучаствовать в инициативе.

— Я отказался, потому что ей самой это не нужно (она давно на небесах), а кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит — квоты не резиновые. Я уже писал, что комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определенное количество, а желающих — пруд пруди, — написал артист.

Он также добавил, что если группа поклонников желает увековечить память Началовой, то звание ничего к этому не добавит.

Лоза отметил, что инициаторы флешмоба могут подумать о мемориальной доске на доме певицы или о названии улицы в ее честь.

Он подытожил, что в России многие талантливые люди умерли, «ничего от страны не получив».

— Так что ж теперь, всех их повышать в статусе посмертно? Тогда скажите, с кого начнем? — задался вопросом артист.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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