Лазерное шоу для всей семьи покажут в Псковском кремле

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Мультимедийное лазерное шоу для всей семьи стартует в Псковском кремле с 21 июля. Посетить его можно будет на территории Довмонтова города до 27 июля. Мероприятие приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского и Дню города.

Шоу организовано по программе международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрителям поведают о жизни великого полководца и русского правителя Александра Невского. Гости шоу вспомнят о его великих победах и вкладе в историю Россию.

Организаторы мероприятия особое внимание уделили санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, посетителям – взрослым и детям - нужно соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию. Метками на земле обозначены места для просмотра. После завершения шоу гостей просят не задерживаться на территории Довмонтова города. Так другая группа зрителей сможет без задержек занять свои места, отмечают «Невские новости».

В день открытия, а также с 24 по 27 июля состоятся по два показа в день. Начало в 22:20 и 23:00. В остальные дни шоу будут запускать в 23:00. Вход на мероприятие будет осуществляться бесплатно по пригласительным билетам.