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Дептранс Москвы: Регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна

София Долганова

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Дептранс Москвы: Регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Водители такси в Москве и Московской области с начала августа будут обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга для снижения количества нарушений, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Уже с 1 августа водители агрегаторов Москвы и Московской области должны быть зарегистрированы в системе мониторинга такси. Цель системы и наша общая — снизить число аварий с участием такси и гарантировать каждому пассажиру безопасные поездки, — подчеркивается в Telegram-канале департамента.

В Дептрансе заявили, что данная система не будет использовать любые данные о пассажирах. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

Необходимость ввода системы мониторинга объясняется увеличивающимся количеством нарушений и аварий с участием такси.

— Количество аварий с участием автомобилей такси растет, а наши проверки показали, что многие водители продолжают серьезно нарушать действующие правила и нормы, — добавили в Дептрансе.

Довольно часто происходят случаи, когда на заказ приезжают водители без действующего соответствующего разрешения на перевозку, путевого листа, отметок о прохождении медицинского и технического осмотров, а номера автомобиля и вовсе не совпадают с указанными у пассажиров в приложении.

Согласно решению Антитеррористической комиссии города Москвы за 2020 год, организации и предприниматели, осуществляющие таксомоторную деятельность, а также диспетчерские службы заказа легковых такси (агрегаторы) обязаны передавать данные о водителях легковых такси в региональную навигационную информационную систему города. Для решения этого вопроса была придумана и реализована КИС «АРТ».

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