Резидент технополиса «Москва» запустил производство меток для маркировки металла

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Завод «Микрон», являющийся резидентом технополиса «Москва», создал и запустил в производство RFID-метку «Скорпион» для маркировки металлических и стеклянных поверхностей. Об этом сообщили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики в среду, 21 июля.

— Сегодня в кластере микроэлектроники, оптики и робототехники работают 35 резидентов особой экономической зоны. Только за первый квартал 2021 года они выпустили продукции на 2,6 миллиарда рублей, при этом значительная часть от этого объема пришлась на одного из крупнейших производителей чипов в стране — компанию «Микрон», — рассказал глава ведомства Александр Прохоров.

Новые метки позволяют считывать информацию на расстоянии до 7,5 метра, что является максимальным показателем среди существующих миниатюрных меток данного типа. Устройство функционирует в диапазоне 860–960 мегагерц.

Разработка стала третьим по счету продуктом в линейке самоклеящихся UHF RFID-меток для маркировки объектов из металла, производимых «Микроном». Новая разработка позволит автоматизировать производственные и логистические процессы, а также складской учет и инвентаризацию, приводит слова главы технополиса Геннадия Дегтева официальный сайт мэра Москвы.