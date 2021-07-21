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Белый дом сообщил, что Зеленский посетит США в конце лета

Анастасия Волоснова

В мире
Белый дом сообщил, что Зеленский посетит США в конце лета
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского 30 августа 2021 года. Об этом рассказала в среду, 21 июля, пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

По ее словам, Байден «с нетерпением» ждет украинского лидера.

— Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности, — пояснила Псаки.

Предполагается, что во время встречи лидеры двух стран также обсудят борьбу с коррупцией и демократические реформы, которые должен реализовывать Зеленский, пишет ТАСС.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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