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Помещение площадью более 500 «квадратов» на востоке Москвы выставили на торги

София Долганова

Город
Помещение площадью более 500 «квадратов» на востоке Москвы выставили на торги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Погонный проезд, 1к11 Карта всех событий

Помещение торгового назначения площадью более 500 квадратных метров, которое находится недалеко от парка «Сокольники», выставлено на аукцин. Об этом в среду, 21 июля, рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

— Нежилое помещение площадью 555,4 квадратных метра выставлено на торги в аренду. Лот занимает первый этаж и подвал жилого девятиэтажного дома, у него несколько отдельных входов, — сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

Объект находится в пешей доступности от станции метро «Белокаменная», нескольких детских садов, парков «Сокольники» и «Лосиный остров».

Сурженко также отметил, что это помещение с учетом своего торгового назначения может преобразиться в объект инфраструктуры района, например, в магазин со своим производством.

Он подытожил, что лот не имеет никаких обременений и победитель торгов будет иметь возможность арендовать его на десять лет.

Нежилое помещение расположено по адресу Погонный проезд, дом 1, корпус 11, начальная цена — 5,3 миллиона рублей в год. Заявки на участие можно отправить до 30 июля, дата торгов назначена на 10 августа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев 2021 года город реализовал на торгах 978 квартир, общая площадь которых составила 56,3 тысячи квадратных метров. Недвижимость располагается в 11 административных округах столицы, а также в Подмосковье.

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