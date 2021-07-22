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Диетолог назвала основные причины развития сахарного диабета

Елена Фролова

Общество
Диетолог назвала основные причины развития сахарного диабета
Фото: Pixabay

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева назвала диабет мультифакторным заболеванием. Так она опровергла заявление врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что диабет никак не связан с употреблением сахара.

По мнению диетолога, проблемы с лишним весом и сахарный диабет являются основой не просто для начала процесса нарушений метаболических процессов, но и факторов преждевременного старения. Кроме того, врач напомнила, что диабет подразделяется на несколько типов.

— Обычно это заболевание образуется в связи с проблемами с углеводным обменом. В результате человек страдает из-за излишнего веса. При этом существует и генетически унаследованный сахарный диабет. Он связан с малым количеством инсулина в поджелудочной железе, — пояснила эксперт.

Вместе с тем она рассказала, что нужно делать, чтобы не заработать это заболевание на фоне избыточной массы тела, отмечает Nation News.

— Второй тип сахарного диабета сопровождает ряд других проблем со здоровьем. Для того чтобы избежать этого, нужно изменить рацион питания и стараться придерживаться физической активности, — пояснила Маргарита Королева.

Она также подчеркнула, что активными потребителями глюкозы в первую очередь являются мышцы, которые нужно заряжать энергией.

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