Врач-невролог назвал привычки, которые могут снизить работоспособность мозга

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Какие привычки человека могут снизить работоспособность мозга, рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

Международный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии, которая была основана именно в этот день в 1957 году. Основной целью праздника является повышение осведомленности людей о важности здоровья этого человеческого органа.

— Известно, что люди, занимающиеся умственной деятельностью, гораздо дольше и в большей степени сохраняют трезвость ума. В свою очередь, те, кто не читает и не получает новую информацию, не учится чему-то новому, то есть не напрягает свой мозг, столкнутся с ухудшением памяти раньше, — утверждает Александр Евдокимов.

По его словам, мозг таких людей раньше будет стареть, а этот процесс будет протекать быстрее. Он также добавил, что на способность ясно мыслить оказывают значительное влияние и вредные привычки, отмечает «Москва 24».

— К примеру, курение и частое употребление богатой холестерином пищи, фастфуда, сладкой газировки и алкогольных напитков, приводит к тому, что человек сталкивается с теми же самыми проблемами. Кроме того, у него идет нарушение кровотока, и как следствие питание мозга, — добавил невролог.

Факторами, оказывающими влияние на работоспособность мозга, являются еще и недосып и постоянный стресс. Тем, кто постоянно нервничает, имеет ненормированный рабочий график, плохо спит и ест, даже управлять машиной опасно, уверен эксперт.