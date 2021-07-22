Каждый пятый мужчина готов присутствовать при родах в Подмосковье

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Каждый пятый мужчина, чья жена решила рожать в перинатальном центре Московской области, хочет присутствовать при родах. Они также с большой охотой посещают школы молодых родителей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Всего на территории региона открыты для посетителей шесть перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там медицинские специалисты стараются создать неповторимую атмосферу, чтобы впечатления от родов у родителей были позитивными и благоприятными.

— За последнее время все больше откликов на участие в школах поступает со стороны будущих пап. Раньше каждый седьмой партнер посещал занятия вместе с беременной женщиной. А по результатам 2019-2020 годов этот показатель снизился до каждого пятого мужчины, — пояснила Светлана Лазарева.

По ее словам, сотрудники центров стараются привлечь внимание будущих отцов, чтобы создать психологический комфорт вокруг беременной. Помимо этого, они привлекают внимание мужчин к заботе о женщине и ребенке, отмечает РИАМО. Будущие папы учатся помогать во время начала родовой деятельности, а также уходу за малышом.