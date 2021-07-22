Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Каждый пятый мужчина готов присутствовать при родах в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Каждый пятый мужчина готов присутствовать при родах в Подмосковье
Фото: Pixabay

Каждый пятый мужчина, чья жена решила рожать в перинатальном центре Московской области, хочет присутствовать при родах. Они также с большой охотой посещают школы молодых родителей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Всего на территории региона открыты для посетителей шесть перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там медицинские специалисты стараются создать неповторимую атмосферу, чтобы впечатления от родов у родителей были позитивными и благоприятными.

— За последнее время все больше откликов на участие в школах поступает со стороны будущих пап. Раньше каждый седьмой партнер посещал занятия вместе с беременной женщиной. А по результатам 2019-2020 годов этот показатель снизился до каждого пятого мужчины, — пояснила Светлана Лазарева.

По ее словам, сотрудники центров стараются привлечь внимание будущих отцов, чтобы создать психологический комфорт вокруг беременной. Помимо этого, они привлекают внимание мужчин к заботе о женщине и ребенке, отмечает РИАМО. Будущие папы учатся помогать во время начала родовой деятельности, а также уходу за малышом.

Читайте также:
родымужчиныженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте