Андрей Бочкарев рассказал, когда завершится реконструкция развязки МКАД — Липецкая улица
Развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей закончат реконструировать за 3 года. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— За последние десять лет на главной кольцевой дороге Москвы реконструировали 18 развязок, сейчас продолжаются работы еще на трех пересечениях с вылетными магистралями. В частности, сейчас активно модернизируется развязка МКАД с Липецкой улицей, — рассказал он.
Работы по реконструкции развязки начались в апреле этого года, а вновь открыть ее для проезда планируется в течение ближайших 3 лет.
Заммэра отметил, что планируется возвести 7 путепроводов, 1 тоннель, а также реконструировать 10 километров дорог.
На развязке будет построен левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», левоповоротный съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД и правоповоротный съезд с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
— После реконструкции развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей станет более удобной для автомобилистов, обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4, — резюмировал он.
Недавно глава департамента рассказал, что на МКАД реконструируют 4 развязки. С Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля, отметил он.