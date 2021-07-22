Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал, когда завершится реконструкция развязки МКАД — Липецкая улица

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев рассказал, когда завершится реконструкция развязки МКАД — Липецкая улица
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей закончат реконструировать за 3 года. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За последние десять лет на главной кольцевой дороге Москвы реконструировали 18 развязок, сейчас продолжаются работы еще на трех пересечениях с вылетными магистралями. В частности, сейчас активно модернизируется развязка МКАД с Липецкой улицей, — рассказал он.

Работы по реконструкции развязки начались в апреле этого года, а вновь открыть ее для проезда планируется в течение ближайших 3 лет.

Заммэра отметил, что планируется возвести 7 путепроводов, 1 тоннель, а также реконструировать 10 километров дорог.

На развязке будет построен левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», левоповоротный съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД и правоповоротный съезд с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— После реконструкции развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей станет более удобной для автомобилистов, обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4, — резюмировал он.

Недавно глава департамента рассказал, что на МКАД реконструируют 4 развязки. С Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля, отметил он.

Читайте также:
Андрей Бочкаревсроки строительстваразвязка на МКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте