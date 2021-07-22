Андрей Бочкарев рассказал, когда завершится реконструкция развязки МКАД — Липецкая улица

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей закончат реконструировать за 3 года. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За последние десять лет на главной кольцевой дороге Москвы реконструировали 18 развязок, сейчас продолжаются работы еще на трех пересечениях с вылетными магистралями. В частности, сейчас активно модернизируется развязка МКАД с Липецкой улицей, — рассказал он.

Работы по реконструкции развязки начались в апреле этого года, а вновь открыть ее для проезда планируется в течение ближайших 3 лет.

Заммэра отметил, что планируется возвести 7 путепроводов, 1 тоннель, а также реконструировать 10 километров дорог.

На развязке будет построен левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», левоповоротный съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД и правоповоротный съезд с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— После реконструкции развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей станет более удобной для автомобилистов, обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4, — резюмировал он.

Недавно глава департамента рассказал, что на МКАД реконструируют 4 развязки. С Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля, отметил он.