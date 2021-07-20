Четыре развязки реконструируют на МКАД

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В настоящее время производится реконструкция четырех развязок на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и вылетных магистралей столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, комплексные работы по реконструкции развязок автомобильной дороги начались еще в 2010 году. К настоящему моменту реконструкция 18 развязок уже была завершена.

— В работе сейчас находятся еще четыре — с Алтуфьевским, Осташковским шоссе, улицами Липецкой и Верхние Поля, — добавил руководитель департамента.

Так, в Москве появляются новые развязки с направленными съездами вместо устаревших клеверного типа. Благодаря этим изменениям ситуация на дорогах МКАД потерпела заметные улучшения.

Вместо съездов, которые вынуждают транспорт просто останавливаться в узких местах пересечений потоков движения, на МКАД появились новые современные эстакады, тоннели, дублеры и разгонные полосы.

В районе каждой из развязок специалисты приводят в порядок и прилегающие улицы. Кроме того, ремонтники возводят съезды и ремонтируют участки дороги. Большую часть МКАД удалось отремонтировать за несколько последних лет, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого «ВМ» писала, что движение по транспортной развязке на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и 5-го проезда Подбельского открыли в столице.