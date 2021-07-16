Новую развязку на пересечении с Северо-Восточной хордой открыли в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение по транспортной развязке на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и 5-го проезда Подбельского открыли в столице в пятницу, 16 июля.

— Сегодня (16 июля — прим. «ВМ») мы открываем очередную развязку, которая обеспечит межрайонную связь и даст новые маршруты для 200 тысяч жителей, — рассказал во время открытия развязки глава столичного Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, развязка обеспечит движение транспорта между СВХ и районами Метрогородок, Богородский, Гольяново и Преображенское.

Проект предусматривал строительство 1,4 километра дорог, эстакады, также две подпорных стены. Кроме того, специалисты реконструировали все участи прилегающей улично-дорожной сети.

Рафик Загрутдинов отметил, что время, которое жители районов будут тратить на дорогу до Северо-Восточной хорды, сократится с открытием развязки с 20 до 3–5 минут, пишет РИА Новости.

Общая протяженность СВХ составит 35 километров, она пройдет от дороги Москва — Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.​

Строительство хорды планируют завершить в 2022 году.