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Главы крупнейших банков РФ предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем

Полина Долганова

Экономика
Главы крупнейших банков РФ предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем
Фото: Вечерняя Москва

Руководители крупнейших банков РФ предупредили Банк России об опасности нарушения нормативов достаточности капитала более чем 100 банками из-за выдвинутых ЦБ ранее предложениях по урегулированию экосистем. Соответствующие опасения выражены в письме главы Сбербанка Германа Грефа, главы ВТБ Андрея Костина, председателей правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрея Акимова и Михаила Задорнова, а также президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского.

Ранее, в июне, Банк России предложил повысить требования к капиталу для тех банков, которые занимаются развитием крупных экосистем. К 2023 году регулятор планирует установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Для ее рассчета потребуется разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на повышающиеся коэффициенты. Итог должен будет вписываться в лимит на уровне 30 процентов банковского капитала.

Так, 190 банков из рассмотренных 377 рискуют не вписаться в новые правила. В случае превышения лимита участники рынка должны будут вычесть из капитала 1,75 триллионов рублей. Такая мера приведет к снижению базы, по которой рассчитываются основные нормативы достаточности собственных средств. Предполагается, что 46 банков могут пробить минимальный порог достаточности капитала в 8 процентов, а еще у 66-ти не получится соблюдать норматив с учетом надбавок.

Авторы письма добавляют, что 58 банков потеряют свыше пяти процентов капитала.

В том случае, если эти опасения оправдаются, банки будут вынуждены в первую очередь закрывать отделения в малонаселенных городах. Такой результат значительно снизит доступность банковских услуг в отдаленных регионах, пишут в РБК.

29 июня стало известно, что Банк России сформировал пилотную группу для тестирования цифрового рубля, в нее вошли 12 банков.

Прототип платформы ЦБ планирует завершить в декабре, а в январе 2022-го приступить к тестированию, которое будет проходить в течение всего года. По результатам эксперимента будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

Среди участников эксперимента — ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк и «Тинькофф». Цифровой рубль, согласно концепции Банка России, будет иметь форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Его передача будет осуществляться в виде перемещения кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию будет осуществлять непосредственно ЦБ.

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