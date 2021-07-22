Эксперт рассказал, как выбрать идеальную тушенку в магазине

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Одним из самых вкусных и питательных консервов по праву считается тушенка. Однако в этом продукте можно разочароваться, если не знать, как правильно его выбирать в магазине. Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко поделился советами по выбору идеальной тушенки.

— Самой идеальной средой для консервированных продуктов является стекло. Банка обязательно должна быть стеклянной. Что касается металлических емкостей, то пока не будут возвращены ГОСТы и не введут уголовную ответственность за их несоблюдение, брать их не рекомендую! — подчеркнул эксперт.

При том он добавил, что, если человек все же покупает тушенку в металлической банке, то ему необходимо проверить, нет ли окисления на ней снаружи. Второе на что стоит обратить внимание – есть ли вздутие. Если да, то нужно отложить эту банку в сторону.

— Еще обязательно надо потрясти банку с тушенкой и послушать: если в ней что-то жидкое и булькает, то приобретать такое не желательно. Есть такие производители, которые пытаются обмануть потребителя. Они научились добавлять загустители. Таким образом, как эту банку ни тряси, ничего не поймешь, пока не нагреешь содержимое, — пояснил Евгений Данко.

По его мнению, покупка тушенки в стеклянной банке грозит меньшими потерями, отмечает «Радио 1».