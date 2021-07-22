Евгений Попов: Крылатский лес останется в первозданном виде

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Поставлена точка в вопросе благоустройства Крылатского леса: заповедное место останется в неприкосновенности. Об этом сообщил тележурналист Евгений Попов, который вместе с инициативной группой принимал участие в решении этой проблемы.

— Жители попросили меня, как журналиста, помочь разобраться с этим вопросом. Первоначальной задачей было выяснить мнение большинства горожан по этому поводу. Против благоустройства и создания экотропы высказалось около тысячи человек. Коллективное обращение было отправлено в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. И вот на днях было получено решение департамента: «Обустройство экологического маршрута Департаментом не запланировано». Это значит, что власть услышала жителей, — считает Попов.

Обустройство леса – одна из самых резонансных тем района. Крылатский лес является частью природно-исторического парка «Москворецкий», поэтому жители района очень внимательно относятся к любым предложениям по его благоустройству. С учетом этого горожанам были предложены различные варианты обустройства, предусматривающие щадящие условия для окружающей среды. Но большинство жителей района выступило за неприкосновенность леса и тропы.

Евгений Попов поддержал решение жителей, считая парк «Москворецкий» уникальным местом столицы, «легкими» города. Решение Департамента природопользования о прекращении реализации проекта благоустройства журналист считает общей победой неравнодушных жителей района.

— Отрадно, что власти Москвы принимают решения, исходя из запросов общества, — подчеркнул Евгений Попов.

Парк «Москворецкий» — природный комплекс на Западе Москвы. В нем обитают более 10 видов млекопитающих и более 40 видов птиц, флора включает в себя почти 700 видов растений. Почти 60 видов растений и треть видов насекомых, обитающих в парке, внесены в Красную книгу Москвы.