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Общественники пожаловались на спектакль театра «Современник» из-за оскорблений ветеранов ВОВ

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Общественники пожаловались на спектакль театра «Современник» из-за оскорблений ветеранов ВОВ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» призвала руководство «Современника» скорректировать постановку спектакля «Первый хлеб» из-за неуважительных сцен и оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Обратить внимание на хамство в адрес защитников Отечества организация призвала и Генеральную прокуратуру РФ, и мэрию Москвы. Документ за подписью председателя президиума «Офицеров России» Сергея Липового есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Как отмечается в обращении, в адрес организации поступают многочисленные обращения от ветеранов, которые возмущены «предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны создателей спектакля «Первый хлеб», представленного зрителям в июле.

— Помимо таких вызывающих удивление фактов, как бесконтрольное и чрезмерное использование актерами, задействованными в постановке, ненормативной лексики, неприкрытая пропаганда однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества, авторы перешли последнюю «красную линию», покусившись на святое: вечную память, непререкаемые честь и достоинство павших фронтовиков Великой Отечественной войны, даже боле того — героев Советского Союза, отмеченных высшей наградой страны, — говорится в обращении.

Кроме того, в документе отмечается, что одна из главных героинь спектакля в исполнении артистки Лилии Ахеджаковой, «плюнула в душу всем поколениям ветеранов в своем насыщенном безобразным матом монологе». По сюжету пьяная и негативно высказывающаяся героиня оказывается на кладбище, где похоронен ее муж рядом с якобы упокоенным Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны.

— Пройти мимо такой вопиющей неэтичности, хамства и оскорбления в адрес защитников Отечества, членов семей погибших, героев нашей Родины, сделав скидку на экспериментальность современного творчества, не может никто из нас. Просто не имеет морального права. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия Битвы за Москву, — подчеркивается в обращении.

Липовой также попросил театр скорректировать постановку таким образом, чтобы «поберечь нервы и душевное спокойствие членов семей погибших защитников Отечества» и ветеранов, исключив неприемлемые оскорбительные высказывания в их адрес.

— Отдельно информирую вас, что аналогичные обращения направлены нами в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы, — заключается в тексте документа.

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