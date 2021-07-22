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Россия обвинила Украину в крушении малайзийского лайнера Boeing 777

Полина Долганова

Политика
Россия обвинила Украину в крушении малайзийского лайнера Boeing 777
Фото: Википедия

В своей жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Россия заявила об ответственности Украины за крушение малайзийского Boeing 777. Причиной катастрофы российская сторона называет незакрытие Украиной воздушного пространства. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

Лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

— Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства, — цитирует сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Российская сторона напомнила, что Украина так и не провела независимое расследование трагедии и не дала ответ на вопрос, почему воздушное пространство страны не было закрыто, несмотря на военное положение в Донбассе.

В Генпрокуратуре также заявили, что государство-ответчик предоставляет сфабрикованные доказательства, преследуя цель переложить ответственность на Россию.

Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четверо фигурантов: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

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