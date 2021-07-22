Центр «Слово» на ВДНХ расскажет «Историю на бересте»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ 25 июля приглашает посетителей на экскурсию «История на бересте». Мероприятие посвящено уникальной археологической находке — первой берестяной грамоте.

Экскурсантам предстоит узнать о том, как было совершено открытие грамоты, о чем в ней написано и как несколько фрагментов бересты стали «мостом во времени», связав людей XX века с далекими предками.

Уникальная берестяная грамота, представляющая собой детские прописи и рисунки, была обнаружена советскими археологами в 1951 году в Великом Новгороде. Несколько незатейливых обрывков бересты стали первым письменным памятником Руси домонгольского периода, написанным простым человеком, а не монахом-летописцем.

В отличие от летописей, наполненных хроникой исторических событий, грамота дает представление о том, что интересовало обычного древнерусского ребенка, как он учился писать на родном языке и как изменился язык за 700 лет.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.