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Квесты и «Сказки под сосной»: какие мероприятия подготовила Мосприрода на выходные

Ольга Маркова

Развлечения
Квесты и «Сказки под сосной»: какие мероприятия подготовила Мосприрода на выходные
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мосприрода 24 и 25 июля приглашает посетителей в экоцентры и на природные территории. Здесь пройдут квесты, мастер-классы, викторины, игры, конкурсы.

В субботу, 24 июля, в экоцентре «Лесная сказка» программа начнется с мастер-класса на свежем воздухе «Разминка в лесу». Его участники смогут насладиться природой Битцевского леса в процессе выполнения физических упражнений. Кроме того, экоцентр предложит детям и взрослым почитать «Сказки под сосной».

В экоцентре «Битцевский лес» состоятся тематические занятия «Спаси от огня» и «Заповедный квест», участникам которого предстоит ответить на вопросы о национальных парках России и о животных, встречающихся там.

Дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем» и творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу» пройдут в экоцентре «Скворечник». А в экоцентре «Конный двор» можно принять участие в квесте «Букашки», в ходе которого предлагается отыскать насекомых, но не простых, а нарисованных на морозобоинах на стволах деревьев.

В субботу и воскресенье в экоцентре «Воробьевы горы» гостей ждут экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов.

В воскресенье, 25 июля, в экоцентре «Конный двор» посетители смогут принять участие в квесте «Секретный код», где познакомятся с территорией Терлецкого лесопарка и отгадают название птицы, зашифрованное в QR-кодах.

Экоцентр «Лесная сказка» ждет гостей в экотеке и летней школе лесовичка.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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