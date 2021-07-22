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Дом по реновации в Царицыне введут в эксплуатацию до конца 2021 года

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Царицыне введут в эксплуатацию до конца 2021 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Кантемировская улица, вл39 Карта всех событий

До конца года в Царицыне введут в эксплуатацию дом на 190 квартир по программе реновации. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства в четверг, 22 июля.

— В районе Царицыно по адресу улица Кантемировская, владение 39, ведется подготовка к вводу дома по программе реновации. В настоящее время завершаются фасадные работы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории, — рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Трехсекционный дом будет высотой 13–14 этажей, отделка фасадов будет выполнена из трехслойных панелей со слоем из пиленого кирпича в бежевых тонах. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей: в них расширят коридоры и дверные проемы, установят специальную сантехнику.

Вход в новостройку разместят на одном уровне с землей, чтобы люди с ограниченными возможностями и родители с колясками могли самостоятельно попасть в подъезды. Территорию около дома благоустроят, установят спортивную и детские площадки, а также обустроят парковку, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

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