«Здорово придумано!»: японцы восхитились новым российским истребителем Checkmate

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Интернет-пользователи прокомментировали презентацию нового российского тактического истребителя Checkmate на Международном авиакосмическом салоне. Комментаторы оставляли свои восхищенные отзывы на портале Yahoo News Japan и призывали японские власти обратить внимание на военное судно.

Так, пользователей Сети поразили видимые сенсоры на задней части самолета. По словам одного из комментаторов, такой истребитель идеально подходит для экспорта и, вероятно, сможет действовать в радиусе 360 градусов.

Других зрителей презентации удивило название судна. По их мнению, слово, которое представляет собой выражение «шах и мат», — это отличная задумка.

Некоторые недоверчивые комментаторы даже предположили, что изображение истребителя могло быть сделано посредством фотошопа, потому как судно выглядит «слишком опасной машиной».

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25–30 миллионов долларов. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время выступления на авиасалоне МАКС-2021. Он уточнил, что шведские самолеты Saab Gripen и французские Dassault Rafale стоят около 60–90 миллионов долларов. Российский истребитель будет стоить почти в три раза меньше.

Госкорпорация «Ростех» 13 июля опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Через некоторое время появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.