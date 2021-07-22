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Более миллиона анализов воды провели в Москве с начала 2021 года

Иван Юминов

Город
Более миллиона анализов воды провели в Москве с начала 2021 года
Фото: Александр Авилов/ АГН Москва

За первые шесть месяцев года в Москве было проведено более миллиона анализов воды, ее состояние оценивается по 184 критериям. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю, — рассказал заммэра.

Контроль качества воды, по словам Бирюкова, начинается на водохранилищах, где отбираются пробы на различной глубине. Анализаторы на станциях водоподготовки и в распределительной сети позволяют отслеживать изменения основных показателей состава воды, объяснил заммэра.

Данные, уточнил он, поступают в единую информационную систему, которая дает возможность оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды в столице, приводит слова Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

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