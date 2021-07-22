Три десятка точек продажи сувениров расположили на территории МАКС-2021

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Три десятка объектов продажи сувенирной продукции авиационно-космической тематики и с символикой России разместили на территории Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в этих торговых точках можно купить одежду и головные уборы, подарки и сувениры, а также книги, игрушки и многое другое.

— Обслуживать гостей и участников во время проведения авиасалона могут лишь аккредитованные участники торговли, — подчеркнул Сергей Воскресенский.

Международный авиационно-космический салон стартовал в Жуковском 20 июля. Кроме выставки, в программу авиасалона включены бизнес-дни. Здесь также в ежедневном режиме проводятся авиашоу и ярмарка вакансий ведущих вузов России, отмечает РИАМО. По итогам второго дня проведения МАКС-2021 гостями авиасалона стали более 16,5 тысячи взрослых и детей. Завершится авиасалон 25 июля.