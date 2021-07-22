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Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям с тремя детьми

Полина Долганова

Общество
Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям с тремя детьми
Фото: Правительство РФ

Правительство России выделит регионам еще около 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года, — уточнил глава кабмина.

Мишустин добавил, что размер выплаты может отличаться в разных регионах России. Пособие будет равно прожиточному минимуму на одного ребенка на территории субъекта.

В 2021 году из федерального бюджета на такие выплаты планируют выделить 58 миллиардов рублей. Они будут направлены родителям более 500 тысяч детей.

В планы правительства входит оказывать поддержку многодетным семьям и в будущем, передает РИА Новости.

Родители школьников в Московской области получили возможность подать заявление на получение президентской выплаты с 16 июля.

Выплата предусмотрена на каждого учащегося среднего общеобразовательного заведения. Ее также начислят маломобильным гражданам в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет именно о тех людях с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подать заявку на получение выплаты можно до 1 ноября с помощью сайта государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда. Пособие будут начислять гражданам с 16 августа.

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