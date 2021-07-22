Грузовик и легковушка столкнулись на 58-м километре Киевского шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 58-й километр Карта всех событий

Грузовой и легковой автомобили столкнулись на 58-м километре Киевского шоссе. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В пресс-службе ведомства отметили, что в связи с ДТП движение в сторону центра осуществляется только по одной полосе.

В среду, 21 июля, сообщалось о ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел на Южнобутовской улице у дома 145. Мальчик пересекал на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехал автомобиль.