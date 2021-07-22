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Работу более 40 точек общепита организовали на МАКС-2021

Елена Фролова

Общество
Работу более 40 точек общепита организовали на МАКС-2021
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 40 торговых точек общественного питания работают во время проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в Жуковском с 20 по 25 июля. Информацию об этом предоставил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

— Согласно регламентам организации общественного питания, торговли продуктами питания на территории МАКС-2021 в этот раз организованы 43 точки, где желающие смогут перекусить или основательно подкрепиться, — пояснил Сергей Воскресенский.

По словам министра, из указанного числа общепитов 40 являются кафетериями, одно – летним кафе и еще два – ресторанами. Как подчеркнул глава регионального Департамента сельского хозяйства и продовольствия, все частные предприниматели и юридические лица, которые работают во время МАКС-2021, имеют QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, или отрицательный результат ПЦР-теста, отмечает РИАМО.

Гости МАКС-2021 могут посетить выставку новейших технологий, ярмарку вакансий ведущих вузов страны, посмотреть авиашоу, а также стать участниками бизнес-дней.

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