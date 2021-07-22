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В Минздраве рассказали о подготовке кадров для перинатальных центров Подмосковья

Елена Фролова

Общество
В Минздраве рассказали о подготовке кадров для перинатальных центров Подмосковья
Фото: Pixabay

Профессионалы перинатальных центров Московской области могут справиться с самыми сложными задачами, так как они прошли специальную подготовку кадров, которая проводится в подобных учреждениях. Такую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

На территории Подмосковья находятся Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) и еще шесть перинатальных центров. Там принимают роды у женщин с высокой группой риска, а также любыми сложными случаями и ситуациями.

— В МОНИИАГе готовят профессионалов в данной области деятельности. Помимо этого, на базе этих медицинских учреждений работают симуляционные центры для непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов, — подчеркнула Светлана Лазарева.

По ее словам, отличие перинатальных центров заключается в том, что они имеют в своем распоряжении мультидисциплинарные команды профессионалов. Замминистра здравоохранения региона также добавила, что слаженность работы специалистов нацелена на решение различных сложных задач. Речь в данном вопросе как о здоровье самой роженицы, так и ее малыша, отмечает РИАМО.

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