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Интернет-мошенники обманули россиян более чем на три миллиона рублей

Иван Юминов

Происшествия
Интернет-мошенники обманули россиян более чем на три миллиона рублей
Фото: Pexels

Сотрудники МВД задержали мошенников, которые подозреваются в хищении денег через интернет. Общая сумма ущерба превышает три миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 22 июля.

— Предварительно установлено, что злоумышленники создали в Сети интернет-сайты — двойники сервисов по размещению объявлений с курьерской доставкой. Под видом покупателей они вступали в переписку с пользователями данных интернет-страниц — продавцами товаров и предлагали им воспользоваться доставкой, которую обещали оплатить самостоятельно, — рассказала она.

Видео: МВД

После этого, по словам представителя ведомства, на электронную почту жертв поступали письма, похожие на те, которые присылает популярная торговая площадка, с информацией о зачислении денег. Затем потерпевшие вводили данные банковских карт, а деньги с них списывались на счета мошенников, добавила Волк.

Двое подозреваемых задержаны в Челябинске и Череповце, они заключены под стражу. Во время обысков, как уточнила представитель МВД, у них нашли компьютерную технику и поддельные печати.

Мошенники могут быть причастны к совершению 40 аналогичных эпизодов. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража», отмечает МВД Медиа.

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