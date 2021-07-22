«По воле Божией»: Охлобыстин не исключил возвращения к священнослужению

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер, режиссер, писатель и отстраненный от служения священник РПЦ Иван Охлобыстин, которому 22 июля исполнилось 55 лет, допустил свое возвращение к священнослужению, однако для этого, по его словам, должна быть «воля Божия». Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

— Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником — по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так, — рассказал он.

Актер рассказал, что его рукоположил в священнослужители архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) в Ташкентской епархии в 2001 году. Он на какое-то время оставил актерскую деятельность и лишь писал сценарии для фильмов. Местами служения отца Иоанна были московский храм Святителя Николая в Заяицком и храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

На Охлобыстина обрушился шквал критики после того, как он в 2009 году сыграл шута в картине Павла Лунгина «Царь». Несмотря на то что актер получил благословение РПЦ на роль, его обвинили в лицедействе в священном сане.

— Я побоялся, что только появляющаяся среда соцсетей создаст ложное общественное мнение, нормальному человеку критиковать никого не хочется… Я поговорил тогда с патриархом Кириллом, и мы приняли решение, что самое разумное будет, пока я снимаюсь в кино, не служить, — приводит слова актера РИА Новости.

Звезда сериала «Интерны» отметил, что его отстранение не запрещает ему причащаться в алтаре как священнослужителю, однако он не может служить литургию и разрешать грехи.

По словам актера, за время своего неслужения он покрестил больше людей, чем за время службы.

— Там я все время был в храме, а здесь все время на съемочной площадке, а многие люди стесняются по-человечески уточнять что-то. А тут вроде свой коллега, поп бывший, как они считают, хотя я не бывший, поговорили-поговорили... и так покрестил многих — и детей, и взрослых, — признался Охлобыстин.

Иван Охлобыстин появился на свет 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» под Тулой, где его отец работал главным врачом. В 1984 году он стал студентом режиссерского факультета ВГИКа. Известность актеру принесли его роли в картинах «ДМБ», «Даун-хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и сериалах «Интерны», «Метод Фрейда» и других.

С 1995 года женат на актрисе Оксане Арбузовой. У пары шестеро детей.