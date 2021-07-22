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Маршруты двух трамваев временно изменили на северо-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Маршруты двух трамваев временно изменили на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На северо-западе Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи № 28 и 31. Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Трамваи задерживаются на Живописной улице, из-за чего их маршруты временно изменили. В настоящее время вместо проспекта Маршала Жукова они едут в Строгино.

Москвичей призвали быть внимательными при планировании поездок и слушать объявления водителей.

При этом 12 июля стало известно, что на востоке и юге Москвы на некоторых улицах изменится схема дорожного движения. Произойдет это из-за инженерных работ.

Так, с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. Кроме того, на участке Проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут ограничения с 20 июля по 25 августа. С 1 по 25 августа и с 15 сентября по 5 октября они будут действовать возле владения 9б (строение 3) в Канатчиковском проезде.

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