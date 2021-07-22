Театр имени Пушкина объявил спектакли открытия сезона

Фото: пресс-служба МДТ им. А.С. Пушкина

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина откроет новый 72-ой сезон с 10 по 12 августа. Зрителям представят две премьеры прошлого сезона — спектакль «Заповедник» и спектакль «Ложные признания», а также комедию «Семейка Краузе».

Во вторник, 10 августа, театр откроет сезон спектаклем «Заповедник», поставленный режиссером Игорем Тепловым по одноименной повести Сергея Довлатова. В постановке заняты актеры: Владимир Жеребцов, Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова, Ирина Пулина, Владимир Майзингер.

Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В полусказочном мире живут причудливые персонажи, и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

На следующий день, 11 августа, зрители увидят спектакль «Семейка Краузе» с Верой Алентовой в главной роли. Комедию современного российского драматурга Александра Коровкина поставила Надежда Аракчеева.

В центре сюжета старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы —милые, забавные старушки — Грета и Роза. Они попадают в круговорот событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их имением, к несчастью, расположенном в самом центре города на элитной земле.

В четверг, 12 августа, на сцене театра — спектакль «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева. В главных ролях артисты Театра Пушкина: Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво, сообщает пресс-служба театра.