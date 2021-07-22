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Андрей Малахов поделился секретом семейного счастья

Анастасия Колоскова

Общество
Андрей Малахов поделился секретом семейного счастья
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный телеведущий Андрей Малахов, который отметил десять лет семейной жизни, рассказал, как им с женой Натальей Шкулевой удается сохранить счастливые отношения.

Малахов никогда не скрывал, что считает свою избранницу идеальной женщиной.

— Я долго не женился, находился в поисках, делал ошибки, разочаровывался. Мы с Наташей всегда шутим на этот счет. Например, моя жена считает, что идеальный мужчина — это Джордж Клуни. Прекрасно понимаю это, ведь, когда не знаешь человека лично и видишь только его экранный образ, любить его гораздо легче — он всегда улыбается, наливает кофе и играет в прекрасных фильмах, — рассказал 49-летний телеведущий в YouTube-шоу Ирины Безруковой.

По его словам, супруга стала для него за годы семейной жизни очень близким человеком.

— За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас, — признался Малахов.

Он рассказал, что жена взяла на себя все бытовые вопросы, касающиеся уюта в доме. Наталья контролирует работу уборщиц.

— Деньги приношу я, но жена тоже работает, поэтому, если ей нужно то, что я считаю глупостью, может приобрести себе сама, — разоткровенничался телеведущий, уточнив, что они с женой не заключали брачный договор.

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