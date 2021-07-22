«В глазах тоска по папочке»: Лирический пост Меньшовой растрогал поклонников
Поклонники актрисы Юлии Меньшовой поддержали звезду, после того как она опубликовала трогательный пост со стихами на своей странице в Instagram.
После смерти своего отца Владимира Меньшова артистка практически не появлялась в социальных сетях. Поэтому фолловеры тепло встретили очередной пост Меньшовой.
В новом посте актриса выложила свою фотографию и процитировала отрывок из стихотворения советского поэта, сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова.
Подписчики обратили внимание, что тяжелая утрата отразилась на внешности звезды и написали ей теплые слова поддержки.
«Похудели. Но все равно прекрасны! Держитесь»; «Глазки заплаканные»; «Папа Ваш считал Вас замечательным человеком! И это большое счастье!», «А ведь действительно, плакала вся страна... Юля, сил Вам, Вы прекрасная дочь, жена, мама», «В глазах тоска по папочке. Но надо жить ради мамы и детей», — прокомментировали публикацию поклонники актрисы.
На протяжении двух недель Владимир Меньшов пытался побороть коронавирусную инфекцию и 5 июля 2021 года скончался на 82-м году жизни. Режиссер был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
На девятый день после смерти режиссера его дочь Юлия опубликовала документальный фильм «Папа», в котором показала последнее интервью с ним.