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На официальном сайте Олимпиады — 2020 Крым изобразили частью России

София Долганова

Общество
На официальном сайте Олимпиады — 2020 Крым изобразили частью России
Фото: dpa/picture-alliance

На карте со странами официальный сайт Олимпийских игр в Токио — 2020 разделил границей Крым и Украину. МИД Украины поручило дипломатическим представительствам страны разобраться в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

— МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации, — цитирует Николенко РБК-Украина.

На данный момент на официальном сайте Олимпиады — 2020 в разделе «Расписание и результаты» загружена карта с государствами, где болельщиков призывают поддержать свою команду «аплодисментами». На этой карте Крым — территория России.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым по итогам проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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