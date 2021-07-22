Солнце в знаке Льва: астролог рассказала, чего ждать от периода с 23 июля по 23 августа

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В период с 23 июля по 23 августа на звездном небе будет править знак Льва. Астролог Алена Никольская рассказала, чего ждать от этого времени, отметив, что оно идеально подойдет для творчества.

По ее словам, когда Солнце находится в знаке Льва, нужно носить что-то желтое. Это могут быть шарфик, сережки или другие украшения.

Тех людей, в чьей карте выражен Лев, ждет внимание и помощь со стороны окружающих.

— Сейчас самое время, чтобы завести роман или выйти на новый уровень в тех отношениях, которые у вас есть. Вас увидят по-новому, — приводит слова Никольской Пятый канал.

В этот период представители всех знаков зодиака испытают желание почаще выходить в свет и принимать участие в вечеринках и мероприятиях. Кроме того, многие поймают себя на безудержном порыве тратить деньги, заключила эксперт.

В период с 24 по 26 июля будет наблюдаться полнолуние. Специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко рассказала, что люди должны это время посвятить любви и созиданию. Полнолуние сильно повлияет на Львов и Водолеев, ведь на осях этих знаков оно и произойдет.