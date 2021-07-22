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Сестру и племянника Запашных уволили из цирка за жестокое обращение с животными

Анастасия Колоскова

Общество
Сестру и племянника Запашных уволили из цирка за жестокое обращение с животными
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Марицу и Дана Запашных уволили из цирка за прогулы и факты жестокого обращения с животными. Об этом сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

Как поясняется, мать и сын, представляющие известную цирковую династию, нарушили трудовую дисциплину.

Так, пока коллектив артистов находился на гастролях в Омском государственном цирке, Марица и Дан два дня — 29 и 30 июня — провели в крымском Белогорске. Этот факт подтвердили публикации Дана в социальных сетях.

Кроме того, 9 июля Дан Запашный пропустил свое выступление на арене цирка.

— Вскрыты факты фиктивного трудоустройства ассистентов, в частности, рабочих по уходу за животными и ассистентов службы художественно-руководящего и обслуживающего персонала, — говорится в сообщении.

Кроме того, Марицу Запашную уличили в рукоприкладстве в отношении одной из сотрудниц.

— Более того, камерами видеонаблюдения в Омском государственном цирке зафиксированы факты жестокого обращения Марицы Запашной с животными, в частности, с верблюдами. Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных, — пояснили свою позицию в Росгосцирке.

Сами представители известной цирковой династии категорически против принятого решения. Прославленные родственники артистов Аскольд и Эдгард пока ситуацию никак не прокомментировали.

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