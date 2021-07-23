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Дом Гоголя пригласил в кинолекторий «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Гоголя пригласил в кинолекторий «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» приглашает посетителей 4 августа принять участие в проекте «Киносреды». В этот день состоится лекция, которая будет посвящена 250-летию со дня рождения Вальтера Скотта. Зрителям представят фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

На лекции слушатели узнают об актерском составе картины, о том, где проходили съемки батальных сцен. Так, для изготовления оборонительного вооружения рыцарей, в частности шлемов Реджинальда Фрон де Бефа, Бриана де Буагильбера, Уилфреда Айвенго и Черного рыцаря, оружейники и художники по костюмам пользовались материалами справочного французского издания 1977 года Лилиан и Фред Функен «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века и Возрождение VIII–XV века».

Роман «Айвенго» был экранизирован Сергеем Тарасовым в 1982 году. Фильм стал продолжением цикла лент режиссера о средневековой Англии. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» стала лидером проката: фильм посмотрели почти 30 миллионов зрителей.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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