Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Николай Полисский. Русская античность» открылась в ГУМе

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Николай Полисский. Русская античность» открылась в ГУМе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Главный универсальный магазин страны представляет выставку основателя артели «Никола-Ленивецкие промыслы» и фестиваля «Архстояние» Николая Полисского «Русская античность».

Посетители увидят деревянные скульптуры, в которых художник переосмысляет наследие античности, а также ретроспективу фестиваля «Архстояние».

Экспозиция объединяет в единое целое два смысловых уровня: ландшафт земли и ландшафт неба. Первый слой — базовый, связанный корнями с творчеством гения места Полисского и основанной им артели деревенских жителей. Эту часть экспозиции составляет серия «Русская античность», отсылающая к руинированным классическим базовым элементам.

Вторая часть выставки — нематериальный мир, являющий собой энергию художественного творчества и эксперимента с территорией, поиска места жизни в искусстве. Здесь представлены проекты фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское», «Ночи новых медиа», после которых в парке сохраняются монументальные произведения архитектуры. Зрители увидят их на медианосителях.

Выставка открыта до 12 сентября, сообщается на сайте ГУМа.

Читайте также:
бесплатнодизайнвыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте