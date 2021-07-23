Выставка «Николай Полисский. Русская античность» открылась в ГУМе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Главный универсальный магазин страны представляет выставку основателя артели «Никола-Ленивецкие промыслы» и фестиваля «Архстояние» Николая Полисского «Русская античность».

Посетители увидят деревянные скульптуры, в которых художник переосмысляет наследие античности, а также ретроспективу фестиваля «Архстояние».

Экспозиция объединяет в единое целое два смысловых уровня: ландшафт земли и ландшафт неба. Первый слой — базовый, связанный корнями с творчеством гения места Полисского и основанной им артели деревенских жителей. Эту часть экспозиции составляет серия «Русская античность», отсылающая к руинированным классическим базовым элементам.

Вторая часть выставки — нематериальный мир, являющий собой энергию художественного творчества и эксперимента с территорией, поиска места жизни в искусстве. Здесь представлены проекты фестивалей «Архстояние» и «Архстояние Детское», «Ночи новых медиа», после которых в парке сохраняются монументальные произведения архитектуры. Зрители увидят их на медианосителях.

Выставка открыта до 12 сентября, сообщается на сайте ГУМа.