Вирусолог объяснил, почему повышается температура после вакцинации

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Высокая температура тела после прохождения вакцинации является нормальной реакцией организма. Такого мнения придерживается врач-вирусолог Евгений Тимаков.

— Препарат «Спутник V» имитирует инфекционный процесс, не заражая при этом человека. Иммунный ответ получаются точно такой же, как при инфекционных заболеваниях, — пояснил вирусолог.

Он добавил, что при этом получивший прививку человек не заболевает и не является заразным. Вместе с тем повышение температуры считается нормальной реакцией на вакцину.

— Если температура держится в течение трех дней, это абсолютно нормально. Если же показатель на градуснике не снижается дольше трех дней, то нужно вызвать врача, чтобы выяснить причину данной реакции организма, — подчеркнул Евгений Тимаков.

По его словам, когда температура тела поднимается выше 38 градусов, человек чувствует недомогание, можно принять таблетку парацетамола. Она поможет простимулировать данную реакцию организма, отмечает «Радио 1». Он также уточнил, что если принять жаропонижающее средство при невысокой температуре, то оно скажется на снижении действия вакцины.