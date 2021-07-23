Еврейский музей пригласил на День открытых дверей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 1 августа приглашает взрослых и детей на День открытых дверей. К акции подготовлена большая программа.

В этот день основную экспозицию и выставку «Маленькое искусство» можно посетить бесплатно. Кроме того, по основной экспозиции музея и обозначенной выставке пройдут обзорные экскурсии.

Юных гостей музея ждут в дизайн-бюро «Маленькое украшение большого пространства», приуроченном к выставке «Маленькое искусство». Дети узнают о различиях коллажа и ассамбляжа, а также поработают как с плоским изображением, так и с объемными элементами.

В день открытых дверей в пространстве выставки художник Алексей Сундуков пригласит посетителей в свою «мастерскую» — он будет создавать малоформатные пейзажи, портреты и натюрморты, вдохновляясь экспонатами и атмосферой «Маленького искусства».

За музыку и настроение в этот день будет отвечать команда Deep Fried Friends. Под их живое выступление можно танцевать и пробовать уличную израильскую кухню.

Вход в музей бесплатный, по регистрации, сообщается на сайте организации.