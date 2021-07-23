Постковидные нарушения: названы основные проблемы со здоровьем у переболевших коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Переболевший коронавирусом человек может столкнуться с перебоями в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной, легочной и сердечной систем, а также с нарушениями в работе мозга. Об этом врачи рассказали в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Так, осложнения после коронавируса могут потребовать наблюдения сразу нескольких специалистов, отметил врач-педиатр и эксперт в области иммунологии Игорь Кашаба.

— Кроме нарушения функций головного мозга после коронавируса может наступить ухудшение со стороны эндокринной, легочной и сердечной систем, желудочно-кишечного тракта. Это проблема мультидисциплинарная, над ней должны работать несколько специалистов, — рассказал эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Кашаба предупредил: постковидные осложнения могут повлечь поражение слизистой сосудов, прежде всего капилляров. За капиллярным кровообращением надо следить, уверен врач.

— Общие рекомендации: укрепление сосудистой стенки, прием препаратов, улучшающих капиллярное кровообращение. Также эффективны механические воздействия: ванны по системе Залманова (могут быть противопоказания, например при повышенном или пониженном давлении), душ Шарко, душ Алексеева. Эти мероприятия направлены на улучшение функций соединительной ткани, то есть сосудов, — рассказал специалист.

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев согласился: переболевшие ковидом пациенты часто отмечают слабость, которая может не проходить неделями.

— Основная жалоба: астенизация. Причем даже после легкого течения слабость может ощущаться месяц–два минимум. Снять это состояние пока не получается, — отметил врач.

Калинчев уточнил, что у людей, имеющих дефициты гормонов, витамина D и других элементов, постковидный синдром может длиться год и даже больше. Эксперт порекомендовал регулярно следить за здоровьем и получать качественную антивозрастную терапию, чтобы избежать затяжных последствий коронавируса.