Премьера фильма-балета «Ночь нежна» состоится в кинотеатре «Художественный»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кинотеатр «Художественный» 31 июля представит на большом экране российскую премьеру фильма-балета «Ночь нежна» по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Мероприятие приурочено к юбилею Бориса Яковлевича Эйфмана.

Картину представит сам режиссер-постановщик и хореограф Борис Эйфман.

Съемки фильма-балета — экранной версии спектакля «Up & Down» — проходили в Санкт-Петербурге. Главные роли в фильме исполнили ведущие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета: Олег Габышев (Дик Дайвер), Любовь Андреева (Николь Уоррен), Сергей Волобуев (отец Николь), Мария Абашова (Розмэри Хойт), Дмитрий Фишер (Томми).

Балет Бориса Эйфмана «Up& Down» — квинтэссенция психоаналитических изысканий хореографа. Мастер изображает распад сознания героев, извлекая на поверхность их кошмары и мании. Взлеты и падения персонажей происходят на фоне Века Джаза.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.