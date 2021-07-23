Диетолог рассказал, как правильно питаться после 50 лет

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Диетологи перечислили шесть доступных продуктов, которые могут замедлить старение после 50 лет. В этом списке оказались авокадо, жирные сорта рыбы, листовая зелень, оливковое масло, орехи и жирные сорта рыбы. Расширенный перечень этих «омолаживающих» продуктов перечислил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Механизм процесса старения, как подчеркнул эксперт, уже давно изучен. На сегодняшний день есть множество способов направить и проконтролировать его протекание. Как подчеркнул специалист, каждый человек имеет возможность предупредить эти процессы. Для этого нужно обратить внимание на ранние симптомы болезней, которые связаны с процессами старения.

— Старение является вполне естественным биологическим процессом, во время которого увеличивается повреждение ДНК клеток, их замусоривание разрушенными органоидами, повышение инсулинорезистентности, — пояснил эксперт.

По его словам, в результате идет развитие разных возрастных болезней, среди которых атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Как подчеркнул диетолог, на данный момент разработано очень много подходов, как замедлить и проконтролировать эти процессы, так как они проявляют себя еще раньше, чем появляется заболевание, отмечает Nation News.

Главная роль в регулировании процессов старения, по мнению Михаила Гинзбурга, отводится питанию. К примеру, очень важно включать в рацион продукты, которые оказывают облегчающие работу желудочно-кишечного тракта и дают возможность направить силы организма на поддержание здоровья.

Он подчеркнул, что кисломолочные продукты влияют на улучшение кишечной микрофлоры. Важными являются и продукты, богатые пищевыми волокнами, то есть фрукты, овощи, ягоды, водоросли, грубый хлеб и крупы.