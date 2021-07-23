Биологический музей объявил программу к выставке «Правила движения»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Биологическом музее имени Тимирязева проходит выставка «Правила движения», которая рассказывает о том, как перемещаются в пространстве различные живые существа. В августе гости музея смогут посетить специальные мероприятия, разработанные для более детального осмотра экспозиции.

Так, по воскресеньям, 1, 8 и 29 августа, проходит интерактивное занятие «ПроДвижение», посвященное движению живых организмов. Программа состоит из теоретической и практической частей. Здесь можно посмотреть живую культуру под микроскопом — мир в капле воды, крупных водных и наземных беспозвоночных, узнать о строении перьев птиц и сделать летучки растений.

В субботу, 21 августа, в музее состоится обзорная экскурсия по выставке «Правила движения». Ее участники увидят застывшие в камне следы движения древнейших животных и узнают, как решают проблему перемещения микроскопические одноклеточные организмы, а также познакомятся с историями сезонных миграций некоторых обитателей планеты.

Через неделю, 28 августа, на интерактивном занятии «Как понять язык животных?» расскажут о смыслах издаваемых животными звуков.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.