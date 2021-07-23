«Когда вручаю такой подарок, люди от неожиданности даже смущаются»: история социального работника, который разносит добрые коробки

Фото: Из личного архива Оксаны Ермолаевой

— Люблю дарить подарки, а сейчас это еще и часть моей работы. Ощущения самые приятные: пожилым людям так важна эта забота и внимание от города. Они радуются, как дети, — рассказывает Оксана Ермолаева.

Она работает социальным работником во флагмане «Московские социальные центры» более трех лет. Сейчас в ее обязанности входит доставка москвичам старше 65 лет добрых коробок «С заботой о здоровье». Их получают жители столицы, сделавшие первую прививку от коронавируса с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершившие вакцинацию.

В добрую коробку «С заботой о здоровье» входит все необходимое для поддержания здорового образа жизни, укрепления организма в периоды вирусных обострений: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики для ухода за кожей, таблетницу и многое другое.

— Когда люди видят такой большой набор полезных предметов, даже немного смущаются, но принимают с радостью, зовут на чай. Мне кажется, в это непростое время очень важна поддержка и внимание, особенно для старшего поколения. Вот на днях вручила подарочный набор бывшему учителю физкультуры, сейчас пенсионеру, он был так удивлен и рад, очень долго благодарил. Особенно восторгался витаминами: говорит, как раз хотел покупать, чтобы поддержать иммунитет, — рассказывает Оксана.

Оксане 39 лет, в социальную работу она пришла не сразу. Все решил случай. Женщина трудилась в сфере, совершенно не связанной с социальным направлением. Но ей всегда нравилось взаимодействовать с людьми — что-то объяснять, подсказывать им. В какой-то момент помощь потребовалась ее пожилому соседу, который остался совсем один.

Оксана не смогла пройти мимо, выручала и поддерживала во всем: умывала, кормила, покупала продукты, наводила порядок в доме.

— Тогда сосед сказал, что мне обязательно нужно попробовать себя в социалке, я принесу там много пользы пожилым людям. После смерти Евгения Николаевича я пришла в социальную службу. Его часто вспоминаю и мысленно благодарю до сих пор. Ведь этот человек по сути помог мне обрести призвание, — говорит она.

В период самоизоляции Оксана помогала москвичам старше 65 лет словом и делом пережить это непростое время. Доставляла лекарства, продукты, вещи первой необходимости, поддерживала.

— На мой взгляд, главные качества социального работника — это доброта, отзывчивость, бескорыстие и готовность прийти на помощь, когда это необходимо. Это больше, чем работа, ты просто не можешь иначе, — говорит она.

Оксана вместе с командой еще из шести коллег (социальных работников) доставили москвичам на дом уже более 20 добрых коробок. Социальные работники доставляют подарочные наборы тем, кто находится на надомном обслуживании, а также жителям города старше 65 лет, кто оставил заявку на доставку по телефону кол-центра.

— Поддержание себя в хорошей форме, здоровый образ жизни – это то, что помогает социальным работникам Москвы оставаться работоспособными и позитивными, несмотря на нагрузки, — уверена Оксана.

СПРАВКА

Чтобы получить подарок, после вручения сертификата о прививке необходимо позвонить в кол-центр по телефону 8 (495) 870-44-44. Вас запишут на получение подарка в ближайшем к вам ТЦСО, или коробку принесет социальный работник.