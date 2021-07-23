Церемония открытия Олимпийских игр началась в Токио

Фото: instagram.com/tokyo2020

Церемония открытия летних Олимпийских игр стартовала в японском Токио в пятницу, 23 июля.

Российская команда будет выходить на мероприятие под номером 77.

Видео: Telegram / Mash

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.