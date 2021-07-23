«Моя вселенная»: Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналистка и блогер Ксения Собчак поздравила своего мужа режиссера Константина Богомолова с днем рождения. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 23 июля.

— Раньше я думала что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя, и поняла ,что «не так» — это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе, — написала она теплые слова на своей страничке.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям.

«Вы крутая и интересная пара! Счастья и здоровья имениннику»; «С днем рождения Вашего мужа»; «Поздравляю Константина с днем рождения! А вас, Ксения, что встретили своего человека! Счастья вам и любви!», — пишут они в комментариях.

Недавно Ксения Собчак рассказала, что может заставить ее уехать из России. По ее словам, она бы сделала это только в случае революции. Журналистка считает, что переезд в другую страну — очень тяжелое решение.